Среди нарушений на парламентских выборах 2019 году в Украине есть как технические, так и преднамеренные ошибки людей. Факты ICTV следят за несоблюдением закона вот время волеизъявления на выборах в Раду.
В Луганской области усилили охрану округа № 105 в городе Счастье. Пересчитывать голоса начали из-за обращения мужчины, который завил, что председатель ОИК мог нарушить избирательное законодательство.
Комиссия избирательного округа № 50 возобновила работу и продолжает подсчет голосов. На улице все еще находятся люди, которые требуют, чтобы выборы были честными.
В Покровске (Донецкая область) начались протесты из-за фальсификации результатов парламентских выборов комиссией одномандатного избирательного округа № 50. Наблюдатели выяснили, что цифры, указанные в протоколах, расходятся с реальными показателями.
Для стабилизации ситуации в город отправили группу спецназа на вертолете.
Партия Слуга народа хочет обжаловать результаты выборов в Верховную Раду в десяти областях, поскольку на них зафиксировали наибольшее количество серьезных нарушений.
Партия Голос также сообщила о нарушениях на 118 избирательном округе во Львове и требует от правоохранительных органов повлиять на ситуацию.
Наиболее распространенными нарушениями на выборах в Верховную Раду стали – материально-технического обеспечения, незаконного голосования и подсчета голосов.
По состоянию на 19.00 правоохранители зафиксировали 1 955 обращений о нарушениях на выборах в Верховную Раду.
В Единый реестр досудебных расследований внесли 56 дел.
В Комитете избирателей Украины сообщили, что в день выборов наблюдалась незаконная агитация.
Кроме того, увеличилось количество агитационных материалов за последнюю ночь и утро перед выборами в Верховную Раду.
Полиция открыла 33 уголовных производства, связанных с нарушениями в день голосования на выборах в Верховную Раду.
Больше всего уголовных производств о незаконном использовании бюллетеня. Всего полиция получила 1 614 сообщений, которые связаны с нарушениями избирательного процесса.
На избирательном участке №210739 в городе Ужгород, один из избирателей оставил бюллетень в кабине для голосования.
Члены участковой избирательной комиссии позвонили в окружную избирательную комиссию, чтобы сообщить об этом факте. Им сказали, что указанные бюллетени нужно отложить и признать недействительными.
Наблюдатели гражданской сети Опора сообщили, что в избирательном округе № 50 в городе Мирноград (Донецкая область) бросили пачку бюллетеней в урну на участковой избирательной комиссии № 140750.
Правоохранители проводят необходимые действия для установления факта нарушения.