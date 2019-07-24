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Нарушения на парламентских выборах 2019

Среди нарушений на парламентских выборах 2019 году в Украине есть как технические, так и преднамеренные ошибки людей. Факты ICTV следят за несоблюдением закона вот время волеизъявления на выборах в Раду.

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11:30 - 24 июля

В Луганской области усилили охрану округа № 105 в городе Счастье. Пересчитывать голоса начали из-за обращения мужчины, который завил, что председатель ОИК мог нарушить избирательное законодательство.

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11:29 - 24 июля

Комиссия избирательного округа № 50 возобновила работу и продолжает подсчет голосов. На улице все еще находятся люди, которые требуют, чтобы выборы были честными.

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22:00 - 23 июля

В Покровске (Донецкая область) начались протесты из-за фальсификации результатов парламентских выборов комиссией одномандатного избирательного округа № 50. Наблюдатели выяснили, что цифры, указанные в протоколах, расходятся с реальными показателями.

Для стабилизации ситуации в город отправили группу спецназа на вертолете.

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17:10 - 23 июля

Партия Слуга народа хочет обжаловать результаты выборов в Верховную Раду в десяти областях, поскольку на них зафиксировали наибольшее количество серьезных нарушений.

Партия Голос также сообщила о нарушениях на 118 избирательном округе во Львове и требует от правоохранительных органов повлиять на ситуацию.

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14:00 - 22 июля

Наиболее распространенными нарушениями на выборах в Верховную Раду стали – материально-технического обеспечения, незаконного голосования и подсчета голосов.

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19:38 - 21 июля

По состоянию на 19.00 правоохранители зафиксировали 1 955 обращений о нарушениях на выборах в Верховную Раду.

В Единый реестр досудебных расследований внесли 56 дел.

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18:14 - 21 июля

В Комитете избирателей Украины сообщили, что в день выборов наблюдалась незаконная агитация.

Кроме того, увеличилось количество агитационных материалов за последнюю ночь и утро перед выборами в Верховную Раду.

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18:01 - 21 июля

Полиция открыла 33 уголовных производства, связанных с нарушениями в день голосования на выборах в Верховную Раду.

Больше всего уголовных производств о незаконном использовании бюллетеня. Всего полиция получила 1 614 сообщений, которые связаны с нарушениями избирательного процесса.

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17:44 - 21 июля

На избирательном участке №210739 в городе Ужгород, один из избирателей оставил бюллетень в кабине для голосования.

Члены участковой избирательной комиссии позвонили в окружную избирательную комиссию, чтобы сообщить об этом факте. Им сказали, что указанные бюллетени нужно отложить и признать недействительными.

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17:34 - 21 июля

Наблюдатели гражданской сети Опора сообщили, что в избирательном округе № 50 в городе Мирноград (Донецкая область) бросили пачку бюллетеней в урну на участковой избирательной комиссии № 140750.

Правоохранители проводят необходимые действия для установления факта нарушения.

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