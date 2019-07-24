Серьезных нарушений в ходе парламентских выборов не зафиксировано, однако открыто более 300 уголовных дел.

Спикер МВД Артем Шевченко рассказал, что количество производств по фактам нарушений на выборах в Верховную Раду еще увеличивается – их уже более 350.

– Главные результаты по расследованию уголовных производств еще впереди, в виде подозрений и обвинительных актов в суд, – уточнил он.

В то же время Шевченко отметил, что в целом система МВД справилась с проведением выборов, и каких-то чрезвычайных, серьезных или критических инцидентов не зафиксировано.

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– Нарушения были, но это не критично. Не было насилия, не было столкновений, не было крови, не было столкновений – это главное, – добавил он.

Напомним, ранее в Покровск Донецкой области направили вертолет со спецназовцами на избирательный округ №50.