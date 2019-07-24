Ситуация с подсчетом голосов на парламентских выборах привела к тому, что на определенные округа начали отправлять спецназовцев. Факты ICTV рассказывают, на какие округа отправили правоохранителей и что этому предшествовало.

Коростень

Первые результаты голосования на выборах в Верховную Раду начали появляться 22 июля, и именно тогда появилась информация о возможных провокациях в 64-м округе в городе Коростень (Житомирская область). Они должны были состояться во время транспортировки документации.

Здесь за победу боролись мажоритарщики Владимир Арешонков (самовыдвиженец) и Вячеслав Сигачов (Слуга народа).

Нацполиция направила вертолет с более чем десятком представителей спецподразделения ТОР, которые патрулировали административные здания.

Сейчас подсчет голосов на ОИК №64 завершен. Победу одержал Владимир Арешонков (27,63% голосов).

Покровск

В тот же день в городе Покровск (Донецкая область) начались протесты из-за фальсификации результатов выборов комиссией ОИК №50. Наблюдатели заметили, что цифры, указанные в протоколах, расходятся с реальными показателями.

Местные жители даже установили палатки, они требовали полного пересчета голосов. Здесь за победу соревнуются кандидат от оппозиционного блока Руслан Требушкин и самовыдвиженец Андрей Аксенов.

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Туда отправили вертолет с группой спецназовцев, которые должны следить за правопорядком. Сейчас случаев столкновения между правоохранителями и протестующими не было.

Под зданием ОИК №50 продолжают находиться около 100 протестующих и полиция. Комиссия продолжает работу.

Счастье

Усилили безопасность и на 105-м округе в городе Счастье (Луганская область). После подсчета голосов выяснилось, что Сергей Медведчук – брат одного из лидеров партии Оппозиционная платформа – За жизнь Виктора Медведчука – не прошел в Верховную Раду. Его обошла представительница Оппозиционного блока Виктория Гриб.

После этого один из членов избирательной комиссии обратился в полицию и сообщил о том, что якобы могло быть нарушено избирательное законодательство. По его словам, на сайте ЦИК уже есть результаты подсчета 100% голосов на ОИК №105, хотя протоколы не обрабатывали.

Для обеспечения правопорядка в город направили 45 правоохранителей. Комиссия повторно пересчитывает голоса.

К слову, партия Слуга народа хочет обжаловать результаты выборов в десяти округах, на которых зафиксировали большое количество серьезных нарушений.

Видео: МВД