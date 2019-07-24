В Киеве на нескольких улицах с 24 до 27 июля ограничат водоснабжение.

С 24 по 27 июля в Киеве состоится плановое отключение водоснабжения в связи с проведением ремонтных работ.

Список адресов:

24 июля с 9.30 до 20.00 – ул. Покровская, 5, 9; пер. Зелинского;

с 9.30 до 20.00 – ул. Покровская, 5, 9; пер. Зелинского; 24 июля с 9.00 до 22.00 – ул. Туполева, 19, 21;

с 9.00 до 22.00 – ул. Туполева, 19, 21; 25 июля с 9.00 до 24.00 – ул. Предславинская, 9, 11, 12, 13, 14, 21/23, 26, 26А, 27, 28; ул. Лабораторная, 8, 11; ул. Большая Васильковская, 81А, 89;

с 9.00 до 24.00 – ул. Предславинская, 9, 11, 12, 13, 14, 21/23, 26, 26А, 27, 28; ул. Лабораторная, 8, 11; ул. Большая Васильковская, 81А, 89; 25 июля с 9.00 до 23.50 – пр-т Героев Сталинграда, 12А; Оболонская набережная, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73;

с 9.00 до 23.50 – пр-т Героев Сталинграда, 12А; Оболонская набережная, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73; 27 июля с 8.00 до 24.00 – ул. Ильенко, 36, 36/1, 38, 40, 42, 44.

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Ранее Факты ICTV писали, что в результате запуска рынка электроэнергии с 1 июля для промышленности выросли цены на электричество, поэтому водоканалы хотят увеличить тариф на холодную воду на 15%.