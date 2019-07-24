В Крыму в Никитском ботаническом саду заменят скульптуру богини Флоры на бюст Владимиру Ленину.
В аннексированном Крыму “суд” обязал вернуть на место памятник Владимиру Ленину в Никитском ботаническом саду.
Оккупанты решили, что руководство ботанического сада должна убрать статую богини Флоры и установить вместо нее бюст “вождю пролетариата”.
Заместитель директора Никитского ботанического сада Андрей Паштетский пояснил, что скульптуру Флоры подарили на 200-летний юбилей ботсада в 2012 году.
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– Но ученый совет тогда забыл вычеркнуть из реестра памятников культурного наследия бюст Ленина. А с приходом России в 2014 году все данные реестра передали в том же виде, и получилось, что сад самовольно демонтировал памятник культурного наследия.
Напомним, в Крыму на российском пункте пропуска на админгранице задержали двух граждан Украины.
Фото: Крым. Реалии