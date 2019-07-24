На Кубани задержали судно Lizori под флагом Молдовы с украинцами на борту.

В порту Ейска на Кубани (Россия) задержано судно Lizori под флагом Молдовы. На его борту находились 14 украинцев.

– Украинское судно, украинский экипаж. На борту находятся 14 членов экипажа, все они граждане Украины, – сказала инспектор Международной федерации транспортных рабочих в России Ольга Ананьина.

По ее словам, троих украинцев уже отпустили, вопрос отправки домой остальных украинцев решается.

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Причиной задержания судна стало неудовлетворительное техническое состояние и невыплаты экипажу зарплат.

По данным Международной федерации транспортных рабочих, сумма задолженности составляет $11,23 тыс.

Напомним, пограничники КНДР задержали российское рыболовецкое судно Сянхайлинь-8.

Фото: vesselfinder