В тепловой генерации нет € 6,5 млрд, чтобы реализовать экологические мероприятия по сокращению выбросов прямо сейчас.

Коммерческий директор ПАО Донбассэнерго Олег Ларионов прокомментировал решение Кабмина о внесении изменений в Нацплан.

В Донбассэнерго рекомендуют переносить сроки реализации экоактивностей и искать деньги, иначе блоки ТЭС будут выведены из эксплуатации.

– Для реализации экологических мероприятий необходимо около ‎€6,5 млрд и у компаний таких денег просто нет. По крайней мере у нашей компании – точно нет. Поэтому только перенос и реальная программа по поиску средств на эти экологические мероприятия помогут комплексно решить вопрос, – подчеркивает Ларионов.

По словам коммерческого директора ПАО Донбассэнерго, если не вносить изменения, то с электроснабжением могут быть проблемы.

– Несмотря на то, что атомные станции покрывают базовую нагрузку, часть базовой и зимой, и летом покрывается тепловой, а самое главное – тепловые и гидроэлектростанции покрывают пиковые нагрузки, которые другой электроэнергией покрыться не могут. Поэтому, если придерживаться этих формальных сроков по текущему Нацплану, то, фактически, получится ситуация, когда нужно будет выводить с эксплуатации блоки, – сказал Ларионов.

Он добавил, что тогда не будет света, потому что нечем покрывать или будет импорт из России. Этим переносом Кабмин спасает нашу энергосистему от дестабилизации.

Читайте: Рынок электрической энергии успешно запустился – вице-премьер Кистион

Перенос не просто так, это было оговорено с европейскими коллегами и консультантами, которые ведут расчеты, что и когда можно делать.

На заседании Кабинета министров принято решение внести изменения в Национальный план по сокращению выбросов от больших сжигательных установок. В частности, переносятся сроки реализации экологических мероприятий тепловыми электростанциями.

Как отметил Иван Плачков, данное решение Кабмина позволит балансировать энергосистему.

Напомним, советник министра энергетики Украины, экс-заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Сергей Чех рассказал о трех инструментах для снижения тарифа Укрэнерго.