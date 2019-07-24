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Факты / Украина / Бизнес и финансы

В Донбассэнерго предупредили о последствиях невнесения правок в Нацплан по экологии

В тепловой генерации нет € 6,5 млрд, чтобы реализовать экологические мероприятия по сокращению выбросов прямо сейчас.

електроенергія

Коммерческий директор ПАО Донбассэнерго Олег Ларионов прокомментировал решение Кабмина о внесении изменений в Нацплан.

В Донбассэнерго рекомендуют переносить сроки реализации экоактивностей и искать деньги, иначе блоки ТЭС будут выведены из эксплуатации.

– Для реализации экологических мероприятий необходимо около ‎€6,5 млрд и у компаний таких денег просто нет. По крайней мере у нашей компании – точно нет.

Поэтому только перенос и реальная программа по поиску средств на эти экологические мероприятия помогут комплексно решить вопрос, – подчеркивает Ларионов.

По словам коммерческого директора ПАО Донбассэнерго, если не вносить изменения, то с электроснабжением могут быть проблемы.

– Несмотря на то, что атомные станции покрывают базовую нагрузку, часть базовой и зимой, и летом покрывается тепловой, а самое главное – тепловые и гидроэлектростанции покрывают пиковые нагрузки, которые другой электроэнергией покрыться не могут.

Поэтому, если придерживаться этих формальных сроков по текущему Нацплану, то, фактически, получится ситуация, когда нужно будет выводить с эксплуатации блоки, – сказал Ларионов.

Он добавил, что тогда не будет света, потому что нечем покрывать или будет импорт из России. Этим переносом Кабмин спасает нашу энергосистему от дестабилизации.

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Перенос не просто так, это было оговорено с европейскими коллегами и консультантами, которые ведут расчеты, что и когда можно делать.

На заседании Кабинета министров принято решение внести изменения в Национальный план по сокращению выбросов от больших сжигательных установок. В частности, переносятся сроки реализации экологических мероприятий тепловыми электростанциями.

Как отметил Иван Плачков, данное решение Кабмина позволит балансировать энергосистему.

Напомним, советник министра энергетики Украины, экс-заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Сергей Чех рассказал о трех инструментах для снижения тарифа Укрэнерго.

Источник: Апостроф

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