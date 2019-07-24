Бюсты президента Украины Владимира Зеленского были выставлены на одном из интернет-аукционов.

В продаже появится бюст Владимира Зеленского. Он был выставлен на одном из интернет-аукционов.

Бюст высотой 23 сантиметра выполнен в трех цветах – слоновая кость глянец, слоновая кость матовый и мрамор. Он изготовлен из скульптурного гипса, покрыт тремя слоями лака, сусальным золотом и весит 2,5 килограмма.

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– Отличный и уникальный подарок, прекрасно украсит ваш рабочий стол и интерьер, – говорится в сообщении.

Цена бюста – 2 тыс. грн.

К слову, Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде заявил, что президент – это не икона, а потому не нужно вешать его фотографии в кабинетах.