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Факты / Украина / Политика

Вакарчук стал головой партии Голос

Съезд партии Голос выбрал Святослава Вакарчука головой партии.

Вакарчук стал головой партии Голос

24 июля на съезде партии Голос Святослава Вакарчука избран новым председателем политической партии.

Юлия Клименко, которая до этого возглавляла Голос, теперь сосредоточится на работе над экономической повесткой дня для партии.

– Теперь, по завершению избирательной кампании и тура Изменений, я могу сосредоточиться на развитии партии Голос.

Я очень благодарен Юлии за ее работу по реорганизации партии, формированием избирательного штаба и руководства избирательной кампанией, благодаря которой мы за два месяца стали парламентской партией, – сказал Вакарчук.

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Голос продолжит развивать свою региональную структуру и мобилизовать своих сторонников, а также начинает готовиться к местным выборам.

Также  Факты ICTV публиковали список кандидатов, которые прошли по мажоритарным округам в Верховную Раду.

ИсточникГолос

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