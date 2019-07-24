Верховная Рада IX созыва станет самой перезагруженной за все время существования органа. Но какой бы была политическая ситуация без новых лиц партий Голос и Слуга народа – в материале Фактов ICTV.

Верховная Рада IX созыва будет обновлена ​​минимум на 80%. В большей степени за счет партий Голос и Слуга народа, в списках которых люди, что никогда не были в большой политике.

Факты ICTV задумались – а что было бы, если бы Зеленский не объявил в новогоднюю ночь о президентских амбициях, если бы партий Слуга народа и Голос не существовало, а участие в парламентских выборах 2019 брали только традиционные политические элиты.

Тимошенко – президент и Оппозиционный блок в парламенте

Владимир Зеленский победил на президентских выборах, получив рекордные 73% голосов. Это наибольшая поддержка народа всех украинских президентов.

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Зеленскому и Вакарчуку пророчили высокие рейтинги еще за год до выборов, когда их начали вносить в социологические рейтинги. Это обусловлено запросом общества на новые лица и изменение политической системы.

– Если бы не было Зеленского, скорее всего, мы бы увидели борьбу между Юлией Тимошенко и Петром Порошенко, – рассуждает политолог Тарас Загородний.

По итогам противостояння победу на президентских выборах получила бы Тимошенко, уверен эксперт.

А в такой ситуации Батькивщина имена бы более существенный процент на парламентских выборах, чем 8,2%, которые имеет сейчас. Но значительно меньше, чем получила партия Слуга народа – 43,2%.

– Сохранялся бы статус-кво – Оппозиционная платформа – За жизнь сохранила бы свои позиции на местах. И скорее всего, Оппозиционный блок Ахметова тоже прошел бы в парламент, – считает Загородний.

При власти Юлии Тимошенко фамилия премьер-министра потеряла бы свое значение.

– Если Юлия Владимировна президент, то она и премьер-министр. Был бы какой-то человек, который де-юре занимал должность, но де-факто была бы Юлия Владимировна. Может, так и надо, потому что эта модель близка к американской, когда избранный президент возглавляет исполнительную власть.

Хотя политолог уверен, если бы не появился Зеленский, кто-то другой перехватил бы инициативу с новыми лицами, ведь на всех выборах около 30% населения голосует за перемены.

А иначе – явка и на президентских, и на парламентских выборах падает:

– Если бы не было выбора, думаю, был бы высокий процент людей, которые вообще не пошли на выборы, потому что они бы не знали, за кого голосовать.

Массовые протесты и перевыборы через год

Несколько иной сценарий развития событий без новых политиков назвал политолог Олег Саакян. Он напоминает, что на момент президентских выборов антирейтинг возглавлял тогдашний президент Петр Порошенко.

– На момент президентских выборов мы имели полное недовольство государственными институтами. Соответственно, тот протест, который вылился в голосование за Зеленского, мог бы вполне вылиться на улицы, – считает эксперт.

Он добавляет, что это один из сценариев России – раскачивание ситуации и сталкивание людей с разными взглядами. Вероятно, тогда бы люди, которых объединило желание наказать старые политические элиты, начали вступать между собой в ценностные политические конфликты.

– Скорее всего, у нас бы были довольно сложные и конфликтные парламентские выборы. А следующие президентские в таком случае были бы досрочными и прошли почти сразу после парламентских.

При таком сценарии усилилась бы позиция Медведчука, а на патриотическом поле появился бы украинский Пиночет – человек, который, с одной стороны, готов политическими методами, а с другой – не только политическими достигать собственных целей.

– Лучшим для Украины был бы молдавский сценарий – с более мягким противостоянием, но перманентным хаосом и условным двоевластием. Наихудшим сценарием мог бы стать югославский. То, на что надеялась Россия.

Оппозиционная платформа все равно бы не получила большинство, хотя присутствие в Раде была бы выше, чем сейчас. По предварительным подсчетам это 43 депутата.

– Зеленскому удалось сломать пророссийскую монополию на востоке страны, предложив индустриальном, русскоязычном, просоветские избирателю своего, но не пророссийского. Более двух десятков лет в Украине у этого избирателя был или чужой проукраинский, или свой пророссийский. Эта монополия разломилась.

Оппозиционная платформа все равно бы не получила большинство, считает политолог, хотя присутствие в Раде была бы выше, чем сейчас. По предварительным подсчетам это 43 депутата.

– Зеленскому удалось сломать пророссийскую монополию на востоке страны, предложив индустриальному, русскоязычному, просоветскому избирателю своего, но не пророссийского. Более двух десятков лет в Украине у этого избирателя был или чужой проукраинский, или свой, но пророссийский. Эта монополия разломилась.

Новые лица – преимущество или недостаток?

Существенное обновление власти вызывает неоднозначные мнения в обществе. Кто-то возлагает на новых депутатов большие надежды, а кто-то опасается их непрофессионализма.

Так, Тарас Загородний к такой перезагрузке Рады относится скептически:

– Я думаю, что качество существенно упадет. Есть опасность, что это будут посредственные люди, которые не понимают, зачем они туда попали.

По его словам, значительно возрастет риск подкупа депутатов.

– Эти люди, как только увидят, что есть возможность обогатиться, быстро воспользуются. И цена вопроса будет невисока – или с миллионером по мажоритарному округу пытаться договориться, или с человеком, который нигде не работал. Для него $2-3 тыс. – это уже большие деньги.

С другой стороны, новые люди могут вообще искоренить коррупцию и изменить старую политическую систему, став примером для подражания.

Все зависит от того, по какому критерию определять эффективность. Эффективность Рады ІХ созыва будет зависеть от того, смогут ли они сломать старые правила.

– Судя по протестному запросу, на волне которого пришел Зеленский, ключевой задачей этой Рады будет демонтаж постсоветской Украины – институциональной правовой основы античеловечного государства, которое не помогает жить, а мешает, – считает Олег Саакян.

Политолог добавляет, что в парламенте будет такая же ситуация, которую наблюдали во время парламентских выборов:

– Что может быть более ироничным, чем свадебный фотограф, побеждающий владельцев заводов еще с советских времен?

Ни третьего майдана, ни Тимошенко в роли президента мы не увидели. Можно долго анализировать, что бы произошло, если бы что-то в прошлом пошло не так.

Впрочем, реальность такова, что президентом стал бывший шоумен, а в Раде ІХ созыва, кроме профессиональных политиков, актеры, певцы, фотографы и журналисты. Если эти люди научатся работать с законами, могут стать образцовыми представителями общества во власти, ведь кому, как не им знать проблемы изнутри.

Лилия Ященко