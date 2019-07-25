В выходные, 27 и 28 июля, ожидаются дожди и грозы. +28 будет в воскресенье на юге и востоке Украины.
В субботу, 27 июля, дожди и грозы ожидаются на всей территории Украины, кроме южных областей и Крыма. Температура воздуха здесь поднимется до +28.
Минимальные +20 ожидаются местами на севере и западе страны.
В центральных областях +22 ожидаются на северо-востоке страны.
В Киеве дождь, ночью 13-15, а днем 22-24 выше нуля.
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На воскресенье, 28 июля, ожидается сухая, и солнечная погода на большей части территории.
Синоптики прогнозируют дожди только в восточных и западных областях. Температура воздуха здесь ожидается до +29.
В центре +30, на севере максимум +30, на юге до +32.
В Киеве без осадков, ночью 17-19, днем 28-30 градусов тепла.
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