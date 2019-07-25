Молдова готова покупать в Украине газ, если не сможет получать его из России.

Из-за отсутствия нового контракта РФ с Украиной о транзите газа его поставки в Молдову под вопросом. Однако страна готова покупать газ у Киева.

Об этом заявила премьер-министр Республики Молдова Майя Санду во время слушаний в комитете Европарламента по иностранным делам в Брюсселе.

– Поставки газа – это техническая и экономическая проблемы. Мы сегодня покупаем газ у Газпрома по цене, по которой мы могли бы покупать его и в Украине, тот, который она получает по системе реверса, – говорит Санду.

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Также она добавила, что если Россия не продлит контракт на поставку газа по территории Украины до конца года, это может повлечь за собой экономические проблемы для Молдовы.

Стана в ближайших пять лет планирует создать альтернативы в энергетике.

К слову, Апелляционный суд Амстердама и Окружной суд Люксембурга отклонили апелляцию Газпрома на решение Стокгольмского арбитража.