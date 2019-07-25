Запасов угля на Луганской ТЭС осталось на четыре дня. Поэтому в области с 29 июля могут ввести график отключения электроэнергии.
Луганское энергетическое объединение предупреждает потребителей о возможных отключениях электроэнергии в связи со снижением запасов твердого топлива на Луганской ТЭС.
Если так будет и дальше, то с полуночи 29 июля будет введен график отключений электроэнергии.
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Такие ограничения будет применяться круглосуточно.
В компании просят с пониманием относиться к возможным обесточиваниям.
Ранее Факты ICTV писали когда и на сколько может подорожать электроэнергия.
Источник: ТОВ Луганське енергетичне об’єднання
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