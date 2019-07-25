В Киеве на 13 пляжах обнаружили кишечную палочку.
Главное управление Госпродпопотребслужбы в Киеве зафиксировало на 13 пляжах превышение нормы индекса лактозоположительной кишечной палочки.
К слову, на сайте Плесо можно отследить состояние столичных пляжей. Также там есть карта пляжей Киева.
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Санитарно-микробиологические и санитарно-химические исследования проб воды установили, что индекс лактозоположительной кишечной палочки (ЛКП) увеличен на пляжах:
- Венеция
- Детский
- Радуга
- Молодежный
- Предместная Слободка
- Золотой
- Радуга
- Центральный
- Троещина
- Тельбин
- Галерный
- Водоворот
- Вербный.
Также на пляже Галерный зафиксировали на поверхности воды мелкие водоросли и неприятный запах.
На пляжах Водоворот, Вербный и Пуща-Водица зафиксировали биохимическую потребность в кислороде.
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Источник: Госпродпопотребслужба