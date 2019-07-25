В Киеве на 13 пляжах обнаружили кишечную палочку.

Главное управление Госпродпопотребслужбы в Киеве зафиксировало на 13 пляжах превышение нормы индекса лактозоположительной кишечной палочки.

К слову, на сайте Плесо можно отследить состояние столичных пляжей. Также там есть карта пляжей Киева.

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Санитарно-микробиологические и санитарно-химические исследования проб воды установили, что индекс лактозоположительной кишечной палочки (ЛКП) увеличен на пляжах:

Венеция

Детский

Радуга

Молодежный

Предместная Слободка

Золотой

Радуга

Центральный

Троещина

Тельбин

Галерный

Водоворот

Вербный.

Также на пляже Галерный зафиксировали на поверхности воды мелкие водоросли и неприятный запах.

На пляжах Водоворот, Вербный и Пуща-Водица зафиксировали биохимическую потребность в кислороде.

Ранее Факты ICTV писали, где купаться в Киеве в 2019 году.

Источник: Госпродпопотребслужба