PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Подсчет голосов ЦВК на выборах в Верховную Раду 2019 (ОНЛАЙН)

Центральная избирательная комиссия подсчитывает голоса на выборах в Верховную Раду 2019.

С начала С конца
Прямая трансляция
09:14 - 25 июля

ЦИК обработала 99,76% протоколов:

  • Слуга народа – 43,17%;
  • Оппозиционная платформа – За жизнь – 13,02%;
  • Батькивщина – 8,18%;
  • Европейская солидарность – 8,11%;
  • Голос – 5,83%.
Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
21:07 - 24 июля

В заседании ЦИК объявлен перерыв до 10.00 25 июля.

На данный момент приняты оригинальные протоколы об итогах голосования 47 ОИК.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
20:31 - 24 июля

ОИК №69 на Закарпатье 24 июля приняла решение пересчитать голоса на всех 133 участках по заявлению кандидата в народные депутаты Виктора Балоги.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
19:18 - 24 июля
ЦИК обработала 99,7% протоколов:
  • Слуга народа – 43,18%;
  • Оппозиционная платформа – За жизнь – 13,02%;
  • Батькивщина – 8,18%;
  • Европейская солидарность – 8,11%;
  • Голос – 5,83%.
Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
14:06 - 24 июля

ЦИК получила оригинальные протоколы об итогах голосования на выборах в Верховную Раду из еще 28 ОИК. Таким образом их общее количество увеличилось до 34-х.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
12:49 - 24 июля

Результаты парламентских выборов 2019 подсчитали уже на 99,37%:

  • Слуга народа – 43,17%;
  • Оппозиционная платформа – За жизнь – 13,01%;
  • Батькивщина – 8,18%;
  • Европейская солидарность – 8,11%;
  • Голос – 5,83%.
Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
09:03 - 24 июля

Центральная избирательная комиссия обработала 98,95% протоколов на парламентских выборах 2019:

  • Слуга народа – 43,14%;
  • Оппозиционная платформа – За жизнь – 13,02%;
  • Батькивщина – 8,18%;
  • Европейская солидарность – 8,12%;
  • Голос – 5,84%.
Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
22:09 - 23 июля

Центральная избирательная комиссия обработала 98,87% протоколов на парламентских выборах 2019:

  • Слуга народа – 43,13%;
  • Оппозиционная платформа – За жизнь – 13,02%;
  • Батькивщина – 8,18%;
  • Европейская солидарность – 8,12%;
  • Голос – 5,85%.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
15:45 - 23 июля

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
13:42 - 23 июля

Центральная избирательная комиссия обработала 95,27% протоколов на парламентских выборах 2019:

  • Слуга народа – 43,13%;
  • Оппозиционная платформа – За жизнь – 13,06%;
  • Батькивщина – 8,18%;
  • Европейская солидарность – 8,12%;
  • Голос – 5,84%.
Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
<1234>

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка