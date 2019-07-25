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Факты / Украина

Погода в Украине на 25 июля (КАРТА)

25 июля на большей территории Украины ожидаются дожди с грозами.

Погода

В Украине сегодня ожидаются дожди с грозами, сухо будет только на западе и в  южных областях.

На западе 25 июля солнечно, днем 24-28° выше нуля, ночью температура опуститься до 12°.

На юге страны дождить будет только в Херсоне, на остальной территории сухо. Днем 26-29°, ночью 15-18°.

В восточной части страны пройдут дожди с грозами, днем 24-26°, ночью 14-17°.

Читайте: Гороскоп на сегодня, 25 июля

На севере ожидаются осадки, днем 23-25°, ночью до +16°.

В Киеве сегодня пройдут дожди с грозами, днем 23-25°, ночью 14-16°.

К слову, Факты ICTV публиковали прогноз погоды на август и начало осени.

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