Моряков из российского танкера NIKA SPIRIT, которое задержали в порту Измаила, отпустили.

Российские моряки из задержанного в Измаиле танкера, блокировавшего украинские военные корабли в Керченском проливе, уже на воле.

В посольстве РФ в Киеве подтвердили, что моряки возвращаются домой.

По словам пресс-атташе посольства Дениса Голенко, моряки едут домой, а судно остается в Измаиле.

– Удалось подтвердить информацию о том, что экипаж по решению судовладельца отправляется домой, само судно пока остается в Измаиле, – отметил дипломат.

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Российский омбудсмен Татьяна Москалькова уточнила, что экипажу танкера не предъявлено никаких обвинений.

По ее словам, они сейчас едут в Молдову, а оттуда вылетят в Москву.

Напомним, Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержала российский танкер NEYMA, который блокировал малые бронированные артиллерийские корабли Никополь, Бердянск и буксир Яны Капу.