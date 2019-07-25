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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Украина планирует покупать газ в Катаре

Украина ведет переговоры о поставках катарского газа, который доставляется в греческий порт в сжиженном виде.

Транзит газа

Директор государственного ООО Оператор газотранспортной системы Сергей Макогон отметил, что катарский газ – неплохая альтернатива российскому, транзит которого Газпром может остановить после 2020 года.

– Работаем над тем, чтобы уже с января можно было осуществлять поставки газа в Украину с южного направления через Транс-балканский газопровод, – подчеркнул он.

ЧитайтеВ Нафтогазе назвали условие старта переговоров с Газпромом

По его словам, крупнейший производитель сжиженного газа – катарская Qatargas – осуществила первую поставку газа в Европу через греческий порт.

Факты ICTV рассказывали о том, что Газпром готов продлить контракт на транзит газа с Украиной.

ИсточникSergiy Makogon

Фото: Dreamstime

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