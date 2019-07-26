По результатам внеочередных выборов в Верховную Раду, Оппозиционная платформа – За жизнь получает 43 мандата: 37 – по спискам и шесть в одномандатных округах.
ЦВК обработала 100% протоколов – Оппозиционная платформа – За жизнь с результатом 13,05% проходит в новую Верховную Раду.
Таким образом возможная будущая фракция Оппозиционной платформы – За жизнь получает 43 мандата в парламенте.
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37 кандидатов проходят по списку партии:
- Бойко Юрий
- Рабинович Вадим
- Медведчук Виктор
- Королевская Наталья
- Левочкин Сергей
- Нимченко Василий
- Шуфрич Нестор
- Ларин Сергей
- Дунаев Сергей
- Козак Тарас
- Столар Вадим
- Иоффе Юлий
- Папиев Михаил
- Абрамович Игорь
- Исаенко Дмитрий
- Скорик Николай
- Суркис Григорий
- Киселев Игорь
- Загородний Юрий
- Бурмич Анатолий
- Левочкина Юлия
- Колтунович Александр
- Мамка Григорий
- Кальцев Владимир
- Павленко Юрий
- Приходько Наталья
- Черный Виктор
- Борт Виталий
- Макаренко Михаил
- Волошин Олег
- Плачкова Татьяна
- Пузанов Александр
- Мамоян Суто
- Кива Илья
- Кузьмин Ренат
- Качный Александр
- Славицкая Антонина.
Мажоритарщики получили шесть мест:
- Федор Христенко – округ №46 в Донецкой области
- Юрий Солод – округ №47 в Донецкой области
- Валерий Гнатенко – округ №49 в Донецкой области
- Владимир Мороз – округ № №59 в Донецкой области
- Виктория Гриб – округ №105 в Луганской области
- Александр Лукашев – округ №113 в Луганской области.
Кстати, первое заседание Верховной Рады откроет народный депутат от Оппозиционной платформы – За жизнь Юлий Иоффе.