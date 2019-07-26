По результатам внеочередных выборов в Верховную Раду, Оппозиционная платформа – За жизнь получает 43 мандата: 37 – по спискам и шесть в одномандатных округах.

ЦВК обработала 100% протоколов – Оппозиционная платформа – За жизнь с результатом 13,05% проходит в новую Верховную Раду.

Таким образом возможная будущая фракция Оппозиционной платформы – За жизнь получает 43 мандата в парламенте.

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37 кандидатов проходят по списку партии:

Бойко Юрий Рабинович Вадим Медведчук Виктор Королевская Наталья Левочкин Сергей Нимченко Василий Шуфрич Нестор Ларин Сергей Дунаев Сергей Козак Тарас Столар Вадим Иоффе Юлий Папиев Михаил Абрамович Игорь Исаенко Дмитрий Скорик Николай Суркис Григорий Киселев Игорь Загородний Юрий Бурмич Анатолий Левочкина Юлия Колтунович Александр Мамка Григорий Кальцев Владимир Павленко Юрий Приходько Наталья Черный Виктор Борт Виталий Макаренко Михаил Волошин Олег Плачкова Татьяна Пузанов Александр Мамоян Суто Кива Илья Кузьмин Ренат Качный Александр Славицкая Антонина.

Мажоритарщики получили шесть мест:

Федор Христенко – округ №46 в Донецкой области Юрий Солод – округ №47 в Донецкой области Валерий Гнатенко – округ №49 в Донецкой области Владимир Мороз – округ № №59 в Донецкой области Виктория Гриб – округ №105 в Луганской области Александр Лукашев – округ №113 в Луганской области.

Кстати, первое заседание Верховной Рады откроет народный депутат от Оппозиционной платформы – За жизнь Юлий Иоффе.