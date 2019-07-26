Полный список фракции Батькивщина в Верховной Раде IX созыва читайте на Фактах ICTV.

ЦИК закончила подсчет голосов и объявила результаты парламентских выборов 2019. Согласно цифрам, в Верховную Раду IX созыва прошла партия Батькивщина.

На выборах в Верховную Раду ей удалось набрать 8,18% голосов. Таким образом, партия Батькивщина получила в парламенте 24 мандата. Еще два места получат мажоритарщики от Батькивщины.

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Список фракции Батькивщина в Верховной Раде ІХ созыва:

Тимошенко Юлия Тарута Сергей Наливайченко Валентин Соболев Сергей Кондратюк Елена Кириленко Иван Кожемякин Андрей Немыря Григорий Власенко Сергей Дубиль Валерий Абдуллин Александр Крулько Иван Лабунская Анжелика Бондарев Константин Цимбалюк Михаил Данилов Виталий Белькова Ольга Кучеренко Алексей Николаенко Андрей Волынец Михаил Пузийчук Андрей Шкрум Алена Кабаченко Владимир Ивченко Вадим

Депутаты по мажоритарным округам:

ОИО №18. Мейдич Олег

ОИО №52. Яковенко Евгений

К слову, ранее Факты ICTV публиковали полный список депутатов Верховной Рады ІХ созыва.

Фото: Батькивщина