Полный список фракции Батькивщина в Верховной Раде IX созыва читайте на Фактах ICTV.
ЦИК закончила подсчет голосов и объявила результаты парламентских выборов 2019. Согласно цифрам, в Верховную Раду IX созыва прошла партия Батькивщина.
На выборах в Верховную Раду ей удалось набрать 8,18% голосов. Таким образом, партия Батькивщина получила в парламенте 24 мандата. Еще два места получат мажоритарщики от Батькивщины.
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Список фракции Батькивщина в Верховной Раде ІХ созыва:
- Тимошенко Юлия
- Тарута Сергей
- Наливайченко Валентин
- Соболев Сергей
- Кондратюк Елена
- Кириленко Иван
- Кожемякин Андрей
- Немыря Григорий
- Власенко Сергей
- Дубиль Валерий
- Абдуллин Александр
- Крулько Иван
- Лабунская Анжелика
- Бондарев Константин
- Цимбалюк Михаил
- Данилов Виталий
- Белькова Ольга
- Кучеренко Алексей
- Николаенко Андрей
- Волынец Михаил
- Пузийчук Андрей
- Шкрум Алена
- Кабаченко Владимир
- Ивченко Вадим
Депутаты по мажоритарным округам:
- ОИО №18. Мейдич Олег
- ОИО №52. Яковенко Евгений
К слову, ранее Факты ICTV публиковали полный список депутатов Верховной Рады ІХ созыва.
Фото: Батькивщина