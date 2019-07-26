Список фракции Европейская солидарность в Верховной Раде IX созыва публикуют Факты ICTV.
Центральная избирательная комиссия объявила результаты парламентских выборов 2019. Согласно им, в Верховную Раду IX созыва прошла партия Европейская солидарность.
Партия набрала 8,10% голосов. Это дает ей возможность получить в парламенте 23 мандата. Еще два места получат мажоритарщики от Европейской солидарности.
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Список фракции Европейская солидарность в Верховной Раде ІХ созыва:
- Порошенко Петр
- Парубий Андрей
- Геращенко Ирина
- Забродский Михаил
- Федина София
- Джемилев Мустафа
- Зинкевич Яна
- Чийгоз Ахтем
- Синютка Олег
- Климпуш-Цинцадзе Иванна
- Герасимов Артур
- Кубив Степан
- Фриз Ирина
- Южанина Нина
- Луценко Ирина
- Сюмар Виктория
- Арьев Владимир
- Павленко Ростислав
- Величкович Николай
- Алексеев Сергей
- Князевич Руслан
- Саврасов Максим
- Ионова Мария
Депутаты по мажоритарным округам:
- ОИО №116. Княжицкий Николай
- ОИО №119. Бондарь Михаил
К слову, ранее Факты ICTV публиковали полный список депутатов Верховной Рады ІХ созыва.
Фото: Европейская солидарность