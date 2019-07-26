Национальное антикоррупционное бюро опубликовало записи разговоров судей Окружного административного суда Киева.

Национальное антикоррупционное бюро опубликовало записи разговоров между судьями Окружного административного суда и лицами, причастными к делу о вмешательстве суда в работу других органов власти.

На записях можно услышать главу ОАСК Павла Вовка и судей:

Евгения Аблова;

Богдана Санина;

Игоря Погрибниченко;

Алексея Огурцова.

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В разговорах можно услышать обсуждение подачи исков в Окружной админсуд, которое поможет остановить полномочия членов Высшей квалификационной комиссии судей.

Также на записях обсуждают поиск лиц, от имени которых будут подавать соответствующие иски.

В видео содержится нецензурная лексика (18+).

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Кроме того, следствие зафиксировало неправомерное влияние судей ОАСК по делу об отмене ареста с имущества четвертого президента Украины Виктора Януковича.

Напомним, 26 июля НАБУ и Генпрокуратура проводили обыски в Окружном административном суде Киева.

Источник: NABU

Видео: NABU