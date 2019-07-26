Национальное антикоррупционное бюро опубликовало записи разговоров судей Окружного административного суда Киева.
Национальное антикоррупционное бюро опубликовало записи разговоров между судьями Окружного административного суда и лицами, причастными к делу о вмешательстве суда в работу других органов власти.
На записях можно услышать главу ОАСК Павла Вовка и судей:
- Евгения Аблова;
- Богдана Санина;
- Игоря Погрибниченко;
- Алексея Огурцова.
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В разговорах можно услышать обсуждение подачи исков в Окружной админсуд, которое поможет остановить полномочия членов Высшей квалификационной комиссии судей.
Также на записях обсуждают поиск лиц, от имени которых будут подавать соответствующие иски.
В видео содержится нецензурная лексика (18+).
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Кроме того, следствие зафиксировало неправомерное влияние судей ОАСК по делу об отмене ареста с имущества четвертого президента Украины Виктора Януковича.
Напомним, 26 июля НАБУ и Генпрокуратура проводили обыски в Окружном административном суде Киева.
Источник: NABU
Видео: NABU