В Крестном ходе в Киеве примут участие ориентировочно более 20 тыс. верующих, полиция готова обеспечить правопорядок.

Крестный ход в Киеве по случаю 1031 годовщины Крещения Киевской Руси пройдет 28 июля.

В Крестном ходе 2019 примут участие более 20 тыс. верующих. Правоохранители готовы обеспечить публичную безопасность.

Вопросы подготовки к мероприятиям обсуждались на совещании всех структурных и территориальных органов МВД под председательством первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового и при участии главы Нацполиции Сергея Князева.

Князев сказал, что в охране публичной безопасности, кроме Нацполиции, будут задействованы силы Национальной гвардии.

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Александр Фацевич отметил, что полицейские будут уделять особое внимание безопасности дорожного движения на автодорогах страны во время перемещения значительного количества верующих.

Как сообщается на сайте Украинской православной церкви (Православной церкви Украины), утром в воскресенье 28 июля в соборе Софии Киевской состоится божественная литургия, затем – Крестный ход, маршрут которого проходит от этого собора к памятнику святому равноапостольному князю Владимиру.

Украинская православная церковь (Московского патриархата) 27 июля, проводит молебен на Владимирской горке, а потом – Крестный ход к Киево-Печерской Лавре.

Ранее Факты ICTV писали, что ПЦУ обнародовала постановление поместного собора Украинской православной церкви Киевского патриархата от 15 декабря 2018 года о самороспуске.