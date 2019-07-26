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Факты / Украина / Общество

Рейтинговые списки абитуриентов 2019: когда и где проверить данные

Высшие учебные заведения Украины 26 июля обнародуют списки абитуриентов, поступивших на государственную форму обучения.

Рейтинговые списки абитуриентов 2019: когда и где проверить данные

Вузы 26 июля до 18.00 обнародуют рейтинговые списки абитуриентов, которые поступили на бюджет.

Проверить информацию можно будет в личном кабинете абитуриента. Напротив того заявления, по которому будет рекомендация на бюджет, статус изменится на Рекомендовано к зачислению.

Также рейтинговые списки появятся на ресурсе abit-рoisk.

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Для того, чтобы стать студентом государственной формы обучения, поступающие должны подать оригиналы документов на специальность до 18.00 31 июля.

Уже 1 августа вузі обнародуют окончательные списки зачисленных абитуриентов, подавших заявления.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали топ-5 специальностей и вузов вступительной кампании 2019.

Фото: УЦОКО

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