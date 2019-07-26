Высшие учебные заведения Украины 26 июля обнародуют списки абитуриентов, поступивших на государственную форму обучения.

Вузы 26 июля до 18.00 обнародуют рейтинговые списки абитуриентов, которые поступили на бюджет.

Проверить информацию можно будет в личном кабинете абитуриента. Напротив того заявления, по которому будет рекомендация на бюджет, статус изменится на Рекомендовано к зачислению.

Также рейтинговые списки появятся на ресурсе abit-рoisk.

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Для того, чтобы стать студентом государственной формы обучения, поступающие должны подать оригиналы документов на специальность до 18.00 31 июля.

Уже 1 августа вузі обнародуют окончательные списки зачисленных абитуриентов, подавших заявления.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали топ-5 специальностей и вузов вступительной кампании 2019.

Фото: УЦОКО