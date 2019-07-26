26 июля Национальное антикоррупционное бюро совместно с Генпрокуратурой пришли с обысками в Окружной админсуд Киева, где главой является Павел Вовк. Факты ICTV собрали самую важную информацию об одиозном судье.

Судья Вовк начал свой путь к голове Окружного админсуда Киева с 2007 года, когда начал работать в ОАСК. В 2009 году становится членом Высшей квалификационной комиссии судей.

После того, как к власти в Украине пришел Виктор Янукович, Вовка назначили главой Окружного админсуда Киева и он продолжает находиться на должности по сей день.

В 2014 году судья Вовк указал в своей декларации 400 тыс. грн в графе подарки, призы, выигрыши, а также около 1 млн грн в колонке сумма полученного дохода членов семьи. Тогда Волк не объяснил, откуда взялись соответствующие “подарки”.

В 2017 году он попытался попасть на должность в Верховный суд, но впоследствии снял свою кандидатуру. Волк также имел отрицательный отзыв Совета добродетели.

Кроме того, он угрожал привлечь к уголовной ответственности активистов в ответе на их информационный запрос касательно оснований приватизации судьей Абловым служебной квартиры.

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В мае того же года следователи НАБУ провели обыски в загородном доме принадлежащему бывшей жене Вовка. Несмотря на то, что он указал в декларации за 2016 только квартиру в Киеве, которая находится в его собственности, Волк находился в указанном доме в день обыска.

Впоследствии он внес загородный дом в декларации за 2017-й год. НАБУ начала расследование по делу о незаконном обогащении судьи, однако в феврале 2019 она перестала обрабатываться, поскольку КСУ отменил соответствующую статью УК Украины.

Только за этот год ОАСК под председательством судьи Вовка принял следующие решения:

отстранил и впоследствии вернул Ульяне Супрун полномочия исполняющей обязанности министра здравоохранения;

остановил конкурс на голову ГФС;

признал национализацию Приватбанка незаконной;

приостановил переименование УПЦ МП.

Напомним, руководитель управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк назвал причину обысков в Окружном административном суде Киева.

Фото: Павел Вовк