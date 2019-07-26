В Киеве в связи с празднованием Крещения Киевской Руси-Украины 27-28 июля перекроют ряд улиц.

Празднование Крещения Киевской Руси-Украины состоится 27-28 июля. В Киеве из-за проведения ряда мероприятий перекроют некоторые центральные улицы.

Ограничение движения всех видов транспортных средств предусмотрены:

27 июля с 06:00 до 16:30 – на ул. Трехсвятительской (от площади Михайловской до Европейской), ул. Крещатик (от ул. Михайловской до Европейской площади), Владимирском спуске (от Почтовой площади до Европейской площади), Парковой дороге (от аллеи Героев Крут до ул. Михаила Грушевского), ул. Михаила Грушевского, ул. Ивана Мазепы (от Арсенальной площади до площади Славы), ул. Лаврской (от площади Славы до ул. Цитадельной)

28 июля с 11:00 до 13:30 – через Владимирский проезд (на отрезке от Софийской площади к Михайловской площади).

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Соответствующие изменения в движении транспорта 27 июля состоятся по случаю торжественного молебня и крестного хода по маршруту Владимирская горка – ул. Трехсвятительская – Европейская площадь – ул. Грушевского – ул. Мазепы – ул. Лаврская.

28 июля с 11:00 до 13:30 состоятся торжественный молебен на Владимирской горке и крестный ход по маршруту Софийская площадь – Владимирская горка.

Ранее Факты ICTV писали об истории праздника Крещения Руси.