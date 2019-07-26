Онлайн-подсчет голосов на внеочередных парламентских выборах 2019 свидетельствует о том, что в новую Верховную Раду проходят пять партий.

Центральная избирательная комиссия Украины по состоянию на 9.25 обработала 99,99% протоколов участковых избирательных комиссий по подсчету голосов на внеочередных парламентских выборах 2019.

На данный момент в новую Верховную Раду проходят пять партий – Слуга народа, Оппозиционная платформа – За жизнь, Батькивщина, Европейская солидарность и Голос.

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Слуга народа – 43,16%;

– 43,16%; Оппозиционная платформа – За жизнь – 13,05%;

– 13,05%; Батькивщина – 8,18%;

– 8,18%; Европейская солидарность – 8,10%;

– 8,10%; Голос – 5,82%.

К слову, Факты ICTV публиковали результаты выборов в Раду по экзит-полу.