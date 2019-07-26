Онлайн-подсчет голосов на внеочередных парламентских выборах 2019 свидетельствует о том, что в новую Верховную Раду проходят пять партий.
Центральная избирательная комиссия Украины по состоянию на 9.25 обработала 99,99% протоколов участковых избирательных комиссий по подсчету голосов на внеочередных парламентских выборах 2019.
На данный момент в новую Верховную Раду проходят пять партий – Слуга народа, Оппозиционная платформа – За жизнь, Батькивщина, Европейская солидарность и Голос.
Читайте: Выборы в Верховную Раду 2019: как проголосовали украинцы за границей
- Слуга народа – 43,16%;
- Оппозиционная платформа – За жизнь – 13,05%;
- Батькивщина – 8,18%;
- Европейская солидарность – 8,10%;
- Голос – 5,82%.
К слову, Факты ICTV публиковали результаты выборов в Раду по экзит-полу.