PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Россия

В Севастополе заглох БТР во время репетиции морского парада

В оккупированном Севастополе во время репетиции парада ко Дню ВМФ России заглох плавающий бронетранспортер и пропала звуковая трансляция мероприятия.

В Севастополе заглох БТР во время репетиции морского парада

Во время репетиции морского парада ко Дню ВМФ России в оккупированном Севастополе заглох плавающий БТР.

Несколько БТРов высадились с десантного корабля, стреляя из малокалиберных орудий.

Читайте: Экспресс Киев-Борисполь заглох по дороге в аэропорт

Один из них заглох и его отбуксировали в сторону.

Также в начале репетиции произошли технические неполадки – на короткое время пропала звуковая трансляция мероприятия.

Напомним, в 2018 году на репетицию парада ко Дню независимости в Киеве заглох танк.

Источник: Крым. Реалии

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Никитском ботсаду в Крыму статую богини Флоры заменят бюстом Ленина
В ЕС назвали два способа для получения крымчанами шенгенской визы
Посольство РФ в Великобритании опубликовало карту с украинским Крымом
ФСБ России задержала двух украинцев на админгранице с Крымом
В Москве задержали полсотни крымских татар (СПИСОК)
В Москве задержали участников акции против преследования крымских татар
Делегация РФ раздала в ЮНЕСКО журнал с “российским” Херсонесом
Возвращение Донбасса и Крыма: Вакарчук назвал единственный способ
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка