В оккупированном Севастополе во время репетиции парада ко Дню ВМФ России заглох плавающий бронетранспортер и пропала звуковая трансляция мероприятия.
Во время репетиции морского парада ко Дню ВМФ России в оккупированном Севастополе заглох плавающий БТР.
Несколько БТРов высадились с десантного корабля, стреляя из малокалиберных орудий.
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Один из них заглох и его отбуксировали в сторону.
Также в начале репетиции произошли технические неполадки – на короткое время пропала звуковая трансляция мероприятия.
Напомним, в 2018 году на репетицию парада ко Дню независимости в Киеве заглох танк.
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