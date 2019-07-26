Три простых шага, как искать себя в списке поступивших на бюджет – в материале Фактов ICTV.

Чтобы проверить поступили ли вы на бюджет, нужно выполнить несколько простых шагов.

Шаг 1. Для начала нужно зайти в личный кабинет абитуриента. Это самый быстрый и доступный способ.

Шаг 2. Там вам нужно найти заявление, по которому будет рекомендация на бюджет. Если статус изменится на Рекомендовано к зачислению, то вы поступили.

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Шаг 3. Также можно воспользоваться ресурсом abit-рoisk. Там в открывшееся окно нужно ввести ФИО и год поступления.

Напомним, что 26 июля ВУЗ Украины обнародуют списки абитуриентов, поступивших на государственную форму обучения.