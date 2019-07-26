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Факты / Украина / Политика

Освобождение заложников: Денисова обратилась к представителю ООН

Людмила Денисова попросила новоназначенного главу Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильду Богнер помочь в вопросе освобождения украинских заложников на Донбассе.

Освобождение заложников: Денисова обратилась к представителю ООН

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова попросила главу Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильду Богнер помочь с освобождением украинских заложников на Донбассе.

– С временно оккупированной территории Луганской области за последние полгода мне удалось переместить уже 319 человек, но оккупационная администрация “ДНР” блокирует этот процесс, – написала омбудсмен.

Она сообщила, что во время встречи более предметно обсуждалась ситуация на востоке Украины и связанные с конфликтом нарушения прав человека — усложненное пересечение линии разграничения, трудности с реализацией социальных выплат и пенсий.

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Освобождение заложников: Денисова обратилась к представителю ООН / 2 фотографии

Также стороны обсудили ситуацию с соблюдением прав человека в оккупированном Крыму.

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Мониторинговая миссия ООН по правам человека имеет представительство в Донецке и Луганске, а также возможность осуществлять удаленный мониторинг ситуации в Крыму.

– Я обратилась к главе миссии с просьбой об обмене информацией. Репрессии против крымских татар и граждан Украины, нападение на храм ПЦУ в Крыму, дела Эдема Бекирова, Владимира Балуха, Павла Гриба — эти вопросы я особо отметила.

Эти дела, дела незаконно удерживаемых граждан Украины в Российской Федерации и Крыма я передам госпоже Богнер, – отметила Людмила Денисова.

Напомним, 17 июля Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста 24 украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, на три месяца.

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