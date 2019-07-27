Расследование инцидента произошедшего с задержанием патрульных, которые остановили авто с водителем Виталия Гуховери, возьмет на личный контроль Арсен Аваков.

Министр внутренних дел Арсен Аваков лично проконтролирует служебное расследование вокруг инцидента, связанного с головой Нацполиции Днепропетровской области Виталием Гуховерей.

Читайте: Массовые обыски НАБУ: почему проводят и к кому пришли

В ведомстве отметили, что о ходе проверки и ее результатах будет известно в кратчайшие сроки.

– 27 июля в средствах массовой информации появилось видео, вызвавшее резонанс в обществе. Подробные обстоятельства события, которое имело место в городе Днепр с участием водителя руководителя ГУНП в Днепропетровской области, будут установлены в ходе служебного расследования, – говорится в сообщении.

Напомним, в сети появилось видео, на котором спецназ КОРД задерживает патрульных, которые остановили Range Rover начальника главного управления Нацполиции в Днепропетровской области Виталия Глуховери.