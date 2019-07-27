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Факты / Украина

Скандал с КОРДом: Аваков лично проконтролирует расследование

Расследование инцидента произошедшего с задержанием патрульных, которые остановили авто с водителем Виталия Гуховери, возьмет на личный контроль Арсен Аваков.

Скандал с КОРДом: Аваков лично проконтролирует расследование

Министр внутренних дел Арсен Аваков лично проконтролирует служебное расследование вокруг инцидента, связанного с головой Нацполиции Днепропетровской области Виталием Гуховерей.

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В ведомстве отметили, что о ходе проверки и ее результатах будет известно в кратчайшие сроки.

– 27 июля в средствах массовой информации появилось видео, вызвавшее резонанс в обществе. Подробные обстоятельства события, которое имело место в городе Днепр с участием водителя руководителя ГУНП в Днепропетровской области, будут установлены в ходе служебного расследования, – говорится в сообщении.

Напомним, в сети появилось видео, на котором спецназ КОРД задерживает патрульных, которые остановили Range Rover начальника главного управления Нацполиции в Днепропетровской области Виталия Глуховери.

Источник: Нацполиция

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