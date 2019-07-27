В сети появилось видео, на котором спецназ КОРД задерживает патрульных, которые остановили Range Rover начальника главного управления Нацполиции в Днепропетровской области Виталия Глуховери.

Спецназ КОРД задержал патрульных, остановивших водителя начальника главного управления Нацполиции в Днепропетровской области Виталия Глуховери на черном Range Rover.

Водителя остановили из-за нарушения правил дорожного движения. Он не остановился на знак стоп.

Сначала он пытался договориться с патрульными и предлагал им поговорить по телефону с генералом, но патрульные отказались.

После этого на место приехал автобус со спецназом КОРД и, угрожая оружием, задержал их.

Какие меры были в их отношении не известно.

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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к министру МВД Арсену Авакову и потребовал немедленно уволить Глуховерю с занимаемой должности.

Также он заявил, что ждет от головы ГБР Романа Трубы быстрого и бескомпромиссного расследования.

– Я хочу предупредить всех чиновников в Киеве и по всей стране – от областного центра до самого маленького села – времена безнаказанности и особого к вам отношения, к которому вы так привыкли за время всех предыдущих президентов Украины, навсегда прошли, – написал он.

Напомним, 27 июля в Белой Церкви полицейские одновременно провели 50 обысков.