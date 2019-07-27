Россия не предпринимает никаких действий, которые бы говорили о ее готовности освободить украинских моряков.

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что сейчас Россия не совершает действия, которые бы говорили о ее готовности освободить военнопленных украинских моряков.

– По морякам. К сожалению, мы не слышим от России ничего, что говорило бы, что они их отпустят, – сказал Волкер.

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Он добавил, что РФ удерживает украинских моряков в заключении незаконно.

Спецпредставитель США считает, что они должны быть освобождены и для этого не должны ставить условия.

К слову, уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что договоренностей о возвращении украинских моряков нет.