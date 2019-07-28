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Факты / Украина / Общество

День крещения Руси: митрополит Епифаний обратился к украинцам

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний обратился к украинцами с поздравлениями в День крещения Руси.

День крещения Руси: митрополит Епифаний обратился к украинцам

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний поздравил украинцев с Днем памяти святого равноапостольного князя Владимира и 1031-летием крещения Киевской Руси-Украины.

– Сегодня мы, как и многие поколения перед нами, пользуемся плодами дел святого Владимира, возможно, даже должным образом не задумываясь о том, какую роль сыграл этот святой в жизни нашего народа, а значит – каждого из нас, – отметил Епифаний.

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Он добавил, что князь Владимир был язычником, который сознательно стал христианином и образцом нравственной жизни и добродетелей, и оставил в наследство потомкам великую державу.

Напомним, 24 июля в Киеве по случаю 1031-й годовщины Крещения Руси проходил крестный ход УПЦ МП.

Фото: митрополит Епифаний

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