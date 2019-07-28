В Киеве 28 июля проходят праздничные мероприятия по случаю Дня крещения Киевской Руси и Дня памяти святого равноапостольного князя Владимира.

В Украину 28 июля ПЦУ отмечает 1031-ю годовщину крещения Руси-Украины.

В 8.30 проходила Божественная литургия, которую возглавит предстоятель ПЦУ Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

В 10.30 стартовал украинский крестный ход во главе с митрополитом Епифанием. Верующие пройдут от святой Софии Киевской к памятнику святому равноапостольному князю Владимиру.

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В 11.00 состоится молебен, а с 12.00 – паломничество верующих к чудотворным святыням – частицы Древа Креста Господня и мощей святого апостола Андрея Первозванного – в Свято-Михайловском Златоверхом соборе.

Напомним, 24 июля в Киеве по случаю 1031-й годовщины Крещения Руси проходил крестный ход УПЦ МП.

Фото: ПЦУ