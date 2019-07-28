Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем крещения Руси и призвал предстоятелей к диалогу.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с годовщиной крещения Киевской Руси.

– Поздравляю всех с Днем крещения Киевской Руси-Украины! Это историческое событие стало мощным стимулом к объединению древней государства, ее укрепления и развития, – заявил Зеленский.

Также президент призвал предстоятелей сесть за стол переговоров.ъ

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– Я призываю предстоятелей церквей к диалогу, чтобы вера объединяла, а не разделяла украинцев. В единстве – наша сила и наше будущее, – добавил Владимир Зеленский.

Вітаю всіх з Днем Хрещення Київської Русі-України! Ця історична подія стала потужним стимулом до об’єднання прадавньої держави, їі зміцнення і розвитку. Я закликаю предстоятелів церков до діалогу, аби віра єднала, а не розділяла українців. В єдності – наша сила і наше майбутнє! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 28, 2019

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве в крестном ходу по случаю 1031-летия крещения Киевской Руси приняли участие около 15 тыс. человек.

Фото: Владимир Зеленский