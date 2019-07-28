В Киеве в крестном ходу по случаю 1031-летия крещения Киевской Руси приняли участие около 15 тыс. человек.
В Киеве прошел крестный ход приуроченный 1031-летию крещения Киевской Руси.
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– В религиозных мероприятиях по случаю празднования 1031-летия крещения Киевской Руси приняли участие около 15 тыс. верующих. Правопорядок обеспечивали до 2 тыс. правоохранителей, – отметил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.
Крестный ход в Киеве: сколько человек приняли участие / 4 фотографии
Напомним, 24 июля в Киеве по случаю 1031-й годовщины Крещения Руси проходил крестный ход УПЦ МП.
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