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Факты / Украина / Общество

Крестный ход в Киеве: сколько человек приняли участие

В Киеве в крестном ходу по случаю 1031-летия крещения Киевской Руси приняли участие около 15 тыс. человек.

Крестный ход в Киеве

В Киеве прошел крестный ход приуроченный 1031-летию крещения Киевской Руси.

Читайте: День крещения Руси: в Киеве проходит крестный ход ПЦУ (ОНЛАЙН)

– В религиозных мероприятиях по случаю празднования 1031-летия крещения Киевской Руси приняли участие около 15 тыс. верующих. Правопорядок обеспечивали до 2 тыс. правоохранителей, – отметил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

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Крестный ход в Киеве: сколько человек приняли участие / 4 фотографии

Напомним, 24 июля в Киеве по случаю 1031-й годовщины Крещения Руси проходил крестный ход УПЦ МП.

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