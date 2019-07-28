Львовский окружной административный суд на заседании 28 июля постановил провести пересчет голосов на шести участках округа №119.

Решение о перерасчете голосов Львовский окружной админсуд принял по иску кандидата в нардепы в одномандатном округе от партии Слуга народа Ореста Кавецкого, а также самовыдвиженца Виталия Кравчука.

Иск удовлетворен частично: признана противоправной бездеятельность ОИК округа №119 по реагированию на нарушения избирательного законодательства во время подсчета голосов избирателей, отменен протокол ОИК об итогах голосования в округе и назначен повторный подсчет голосов на шести участках – №460004, №460007, №460008, №460056, №461031, №460673.

Читайте: ЦИК посчитала 100% бюллетеней: результаты парламентских выборов 2019

Кавецкий требовал пересчета голосов на 52 участках.

К слову, ранее лидер партии Слуга народа Дмитрий Разумков рассказал, как будет проходить распределение должностей после выборов.

Источник: Львівський окружний адміністративний суд