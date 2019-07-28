МИД Украины осуждает насилие против участников мирного протеста в Москве 27 июля на поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму.

Избиение и задержание граждан на митинге в Москве, а также применение дискриминационных предвыборных фильтров доказывают несостоятельность российской власти обеспечить демократическое волеизъявление и демонстрирует ее страх перед реальной политической конкуренцией, считают в МИД Украины.

– Такими системными нарушениями фундаментальных свобод и прав человека – на свободу слова и мирный протест – Кремль откровенно издевается над теми европейскими государствами и политиками, которые недавно позволили российским представителям вернуться в ПАСЕ, – говорится в заявлении.

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В ведомстве также осудили массовые репрессии, к которым прибегнул Кремль в последние дни.

Напомним, 27 июля полиция задержала более 1300 участников митинга в Москве в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, их которых 42 несовершеннолетних и 18 сотрудников СМИ.