Начало следующей недели в Украине еще побудет жарким, однако до следующих выходных значительно похолодает.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует в понедельник, 29 июля, +30 и выше.

По ее словам, дожди вытянутся фронтальной нитью от Волыни до Харьковщины.

Также осадки возможны в Винницкой и Одесской областях.

Читайте: Штраф 140 евро! В Нидерландах людей наказывают за ночовку на пляже

– Большая часть Украины будет принадлежать сухой солнечной погоде. В Киеве понедельник будет жарким, около +30 градусов. Существенные осадки – вряд ли, – уверяет она.

Диденко предупредила, что в течение недели в Украину начнет постепенно заходить холодный воздух:

– И уже в следующие выходные вы себя на селфи не узнаете: в противовес сегодняшним шортам, разомлевшим от жаркого солнца красным лицам, купальникам и голым плечам, – добавила синоптик.

К слову, Факты ICTV публиковали прогноз погоды на август и начало осени.

Источник: Наталка Діденко