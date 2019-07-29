Начальника управления Национальной полиции Днепропетровской области Виталия Глуховерю уволили с должности.

Глава Нацполиции Сергей Князев подписал указ об увольнении Виталия Глуховеря с должности начальника Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.

Приказ согласован с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

– Сейчас исполняющим обязанности руководителя полиции Днепропетровщины назначен Артем Васицкий, – говорится в сообщении.

27 июля спецназ КОРД задержал патрульных, остановивших водителя Виталия Глуховери на черном Range Rover из-за нарушения правил дорожного движения.

Сначала он пытался договориться с патрульными и предлагал им поговорить по телефону с генералом, но патрульные отказались.

В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения Глуховери с должности начальника Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

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По факту событий вокруг дорожного инцидента начато служебное расследование, которое находится под контролем министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.