Олега Шамшура СМИ называют возможным послом Украины в США. Что известно о дипломате – в материале Фактов ICTV.

Олег Шамшур сейчас является послом Украины во Франции.

По данным СМИ, его кандатуру на пост главы посольства в США сейчас якобы рассматривают в Офисе президента.

Кстати, он уже был послом Украины в США в 2005-2010 годах.

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Шамшуре – 63 года. В 1978 году он окончил КНУ имени Шевченко, факультет международных отношений и права.

1982 год – аспирантура Института социальных и экономических проблем зарубежных стран АН Украины, кандидат исторических наук.

Владеет английским, русским и французским языками.

Карьера и достижения:

1981-1993 гг. – работа в Институте социальных и экономических проблем зарубежных стран НАН Украины.

1993 год – стажировка в Лондонском университетском колледже.

1993-1996 гг. – первый секретарь, советник постоянного представительства Украины при ООН и других международных организаций в Женеве.

1996-1998 гг. – заместитель председателя Госкомитета по вопросам национальностей и миграции Украины, член Президентской комиссии по вопросам гражданства.

1998-2003 гг. – советник-посланник Посольства Украины в странах Бенилюкса.

С октября 2003-го по февраль 2004 года – начальник управления европейской интеграции МИД Украины.

С тех пор и до января 2006 года был заместителем министра иностранных дел.

С декабря 2005-го по май 2010 года – посол Украины в США.

По совместительству с марта 2006 года по май 2010 года возглавлял также посольства в Антигуа и Барбуда.

Имеет орден За заслуги III степени.

Напомним, 15 июля Владимир Зеленский инициировал обновление украинского дипкорпуса, которое начнется с замены 12 послов, в том числе посла Украины в США.

Фото: Посольство України у Франції