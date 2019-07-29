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Факты / Украина

Возможный новый посол в США: что известно об Олеге Шамшуре

Олега Шамшура СМИ называют возможным послом Украины в США. Что известно о дипломате – в материале Фактов ICTV.

Олег Шамшур

Олег Шамшур сейчас является послом Украины во Франции.

По данным СМИ, его кандатуру на пост главы посольства в США сейчас якобы рассматривают в Офисе президента.

Кстати, он уже был послом Украины в США в 2005-2010 годах.

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Шамшуре – 63 года. В 1978 году он окончил КНУ имени Шевченко, факультет международных отношений и права.

1982 год – аспирантура Института социальных и экономических проблем зарубежных стран АН Украины, кандидат исторических наук.

Владеет английским, русским и французским языками.

Карьера и достижения:

  • 1981-1993 гг. – работа в Институте социальных и экономических проблем зарубежных стран НАН Украины.
  • 1993 год – стажировка в Лондонском университетском колледже.
  • 1993-1996 гг. – первый секретарь, советник постоянного представительства Украины при ООН и других международных организаций в Женеве.
  • 1996-1998 гг. – заместитель председателя Госкомитета по вопросам национальностей и миграции Украины, член Президентской комиссии по вопросам гражданства.
  • 1998-2003 гг. – советник-посланник Посольства Украины в странах Бенилюкса.
  • С октября 2003-го по февраль 2004 года – начальник управления европейской интеграции МИД Украины.
  • С тех пор и до января 2006 года был заместителем министра иностранных дел.
  • С декабря 2005-го по май 2010 года – посол Украины в США.
  • По совместительству с марта 2006 года по май 2010 года возглавлял также посольства в Антигуа и Барбуда.
  • Имеет орден За заслуги III степени.

Напомним, 15 июля Владимир Зеленский инициировал обновление украинского дипкорпуса, которое начнется с замены 12 послов, в том числе посла Украины в США.

ФотоПосольство України у Франції

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