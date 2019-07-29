Запорожский чиновник Владислав Марченко, который накануне попал в сексистский скандал, попытался оправдаться.

Чиновник из Запорожского облсовета Владислав Марченко прокомментировал скандал после его постав в Facebook, в котором он заявил, что короткие юбки носят только работницы секс-индустрии.

Чиновник рассказал, что пост он написал в спортзале, вдохновившись девушкой в “трусах какого-то цвета”.

– Я лично восхищаюсь женской красотой и глубоко убежден, что женщина – это венец Божьего творения. Нет ничего красивее, чем женская красота. Но – есть одна поправка. Я, воспитывая свою дочь, ей говорю: что она девушка и она должна знать себе цену, – заявил Марченко.

Он добавил, что та самая красота должна цениться, а то, как одеваться – это вопрос моральных ценностей.

– Я не хотел бы, чтобы моя семья видела вульгарщину. Хочу, чтобы вы все поняли: очень важно разграничивать слово сексуальность и вульгарщина. Это совершенно разные понятия. Так вот мой пост и мои мысли конкретно о втором – о вульгарщине, – подчеркнул чиновник.

Читайте: Разврат или эксперименты? Топ-5 секс-фестивалей в мире (18+)

Он отметил, что это неприлично к окружающим людям.

– Если говорить конкретно в зале, то одеваясь в одежду из секс-шопа и идя заниматься спортом. Совсем другие мысли закрадываются у тех, кто вокруг находятся, – сказал Марченко.

По его словам, когда девушка обесценивает свое понятие женщины и красоты, это вызывает вопросы.

– И я не хотел бы, чтобы моя страна превращалась в вульгарную девицу, которой цена минимальна. Я хочу, чтобы наши девушки были самые бесценные, самыми красивыми – какие они есть, – добавил чиновник.

Напомним, Владислав Марченко написал пост, в котором призвал украинских девушек одеваться, отметив, что женщины в коротких юбках – проститутки, а королевы должны прикрывать свое тело и выглядеть скромно.