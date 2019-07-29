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Факты / Украина

Секретарь Киевсовета Владимир Прокопив подал в отставку

Секретарь Киевского городского совета Владимир Прокопив написал заявление об увольнении с должности.

Володимир Прокопів

Секретарь Киевского городского совета Владимир Прокопив решил уволиться с указанной должности, поскольку возглавит партию Европейская солидарность в столице.

По его словам, соответствующее решение делает невозможным его дальнейшую работу в Киевсовете.

– Сегодня я решил, что поведу команду Европейской Солидарности в столичный парламент… Когда депутаты меня избирали, я пообещал, что не буду отдавать предпочтение одной партии, – написал Прокопив.

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Он надеется, что новым секретарем Киевского городского совета станет молодой человек, который сможет объединить различные партии для принятия важных для жителей столицы решений и не будет учитывать свои политические предпочтения.

К слову, Кабинет министров во время следующего заседания рассмотрит увольнение главы КГГА Виталия Кличко.

Источник: Владимир Прокопив

Фото: Владимир Прокопив

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