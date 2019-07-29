Июль, 29 в 16:49

Что известно о советнике президента Владимире Бородянском

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Владимира Бородянского своим внештатным советником. Факты ICTV рассказывают, какой деятельностью запомнился Бородянский. Внештатный советник президента Украины Владимир Бородянский родился 15 января 1974 года в Новом Роздоле (Львовская область). Факты ICTV собрали факты из биографии Владимира Бородянского: В 1997 году окончил финансово-экономический факультет по специальности Финансы и кредит Киевского национального экономического университета.

С 1998 года занимал должность коммерческого директора газеты Московский комсомолец в Украине.

С 2000 года руководил отделом по управлению медиа-активами Альфа-банка (отвечал за реализацию бизнес-проектов: Новый канал, Наше радио, Московский комсомолец в Украине). Читайте: Зеленский назначил Слядневу заместителем главы Службы внешней разведки В 2004 году стал генеральным директором телеканала СТБ.

С 2012 года Бородянский возглавлял медиагруппу StarLightMedia.

За время прибывания на должности вместе с командой телеканала ICTV Бородянский запустил политический проект Новые лидеры.

Ушел Бородянский с должности директора StarLightMedia в середине декабря 2018 года. Напомним, Владимир Зеленский назначил Владимира Бородянского своим внештатным советником 29 июня 2019 года. Фото: Nobles Fortune

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