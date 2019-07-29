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Факты / Украина

Что известно о советнике президента Владимире Бородянском

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Владимира Бородянского своим внештатным советником. Факты ICTV рассказывают, какой деятельностью запомнился Бородянский.

Что известно о советнике президента Владимире Бородянском

Внештатный советник президента Украины Владимир Бородянский родился 15 января 1974 года в Новом Роздоле (Львовская область).

Факты ICTV собрали факты из биографии Владимира Бородянского:

  • В 1997 году окончил финансово-экономический факультет по специальности Финансы и кредит Киевского национального экономического университета.
  • С 1998 года занимал должность коммерческого директора газеты Московский комсомолец в Украине.
  • С 2000 года руководил отделом по управлению медиа-активами Альфа-банка (отвечал за реализацию бизнес-проектов: Новый канал, Наше радио, Московский комсомолец в Украине).

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  • В 2004 году стал генеральным директором телеканала СТБ.
  • С 2012 года Бородянский возглавлял медиагруппу StarLightMedia.
  • За время прибывания на должности вместе с командой телеканала ICTV Бородянский запустил политический проект Новые лидеры.
  • Ушел Бородянский с должности директора StarLightMedia в середине декабря 2018 года.

Напомним, Владимир Зеленский назначил Владимира Бородянского своим внештатным советником 29 июня 2019 года.

Фото: Nobles Fortune

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