В Киеве из-за повышения температуры воздуха ограничили движение фур.

Из-за повышения температуры воздуха в Киеве ограничили движение большегрузного транспорта.

Временное ограничение вводится 29 июля с 11.00 до 18.00.

С целью сохранения дорожного покрытия автомобильных дорог столицы в период длительной жаркой погоды вводится временное ограничение дорожного движения для большегрузного транспорта с 11:00 до 18:00. Время ограничения может варьироваться в зависимости от температурного режима, – сообщили в патрульной полиции.

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Такое решение объясняют тем, что значительная интенсивность движения большегрузного транспорта, а также повышение температуры воздуха выше +28° приводит к разрушению покрытия дорог.

К слову, погода в Украине 29 июля на большей части территории будет сухой и жаркой.

Источник: Патрульная полиция