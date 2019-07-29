PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

В Киеве из-за жары ограничили движение фур

В Киеве из-за повышения температуры воздуха ограничили движение фур.

В Киеве из-за жары ограничили движение фур

Из-за повышения температуры воздуха в Киеве ограничили движение большегрузного транспорта.

Временное ограничение вводится 29 июля с 11.00 до 18.00.

С целью сохранения дорожного покрытия автомобильных дорог столицы в период длительной жаркой погоды вводится временное ограничение дорожного движения для большегрузного транспорта с 11:00 до 18:00. Время ограничения может варьироваться в зависимости от температурного режима, – сообщили в патрульной полиции.

Читайте: В Украину идут дожди и похолодание: прогноз погоды на неделю

Такое решение объясняют тем, что значительная интенсивность движения большегрузного транспорта, а также повышение температуры воздуха выше +28° приводит к разрушению покрытия дорог.

К слову, погода в Украине 29 июля на большей части территории будет сухой и жаркой.

Источник: Патрульная полиция

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка