Для борьбы с российской пропагандой в Украине создадут всемирный русскоязычный канал.

В Украине появится всемирный русскоязычный канал – для усиления позиций в информационной борьбе со страной-агрессором.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко объяснил, что такой канал нужен, чтобы Украина могла бороться как за умы украинцев на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, так и за умы россиян в РФ.

– У нас разработан вариант запуска украинского русскоязычного канала, которым мы сможем покрывать русскоговорящее население по всему миру, – уточнил он.

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По его словам, президент Владимир Зеленский хочет, чтобы это был государственный канал, но они сейчас договариваются с частными каналами о передаче прав на использование их контента.

К слову, ранее известный американский историк, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер заявил, что создание в Украине государственного института русского языка поможет в борьбе с политикой Владимира Путина.