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Факты / Украина

Украина отмечает День Сил специальных операций

29 июля в Украине отмечают День Сил спецопераций ВСУ, который установлен для развития национальных военных традиций.

Сили спеціальних операція

Указ о создании праздника подписал 26 июля 2016 года пятый президент Украины Петр Порошенко.

Также в этот день он подписал Закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно Сил специальных операций ВСУ, тем самым завершив процесс их создания.

Силы специальных операций – отдельный вид Вооруженных сил, который состоит из хорошо обученных и мотивированных военных. Они способны организовывать диверсии в тылу врага и на оккупированных территориях, а также освобождать или захватывать важных заложников.

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20 ноября 2017 лозунгом Сил специальных операций ВСУ утвердили лозунг Святослава Храброго – Иду на вы!, а также избрали новую символику.

Кроме того, в действие было введено и отличие командующего Сил специальных операций Иду на Вы. Первую награду командующего ССО получил Герой Украины, генерал-майор Игорь Гордийчук, который хорошо известен в Силах спецопераций.

3 марта президент Петр Порошенко утвердил Положение о Силах специальных операций Вооруженных Сил Украины.

С момента создания Сил специальных операций они участвовали в войне на Донбассе, за время которой погибли 70 бойцов ССО, а также военных учениях Flaming Sword 2017 в Литве.

Подразделение Сил специальных операций также прошло сертификацию Special Operation Task Group и в 2020 году будет проводить боевое дежурство в составе одного из подразделений НАТО.

Кроме того, ССО планируют полностью отказаться от советского вооружения до 2025 года.

На начало 2019 года 294 бойца ССО получили государственные награды, а четверо – звание Герой Украины.

К слову, президенту Владимиру Зеленскому представили мобильные жилые модули для украинских военных.

Фото: ССО

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