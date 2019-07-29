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В одесском суде нацгвардеец выстрелил себе в голову
В Киевском районном суде Одессы нацгвардеец выстрелил себе в голову. Полиция уверяет, что это произошло случайно.
29 июля утром в Киевском районном суде Одессы случилось чрезвычайное происшествие.
Военнослужащий 34 отдельного конвойного батальона Нацгвардии Украины получил тяжелое огнестрельное ранение.
Его госпитализировали в одну из клиник Малиновского района Одессы, он уроженец Тернополя.
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В полиции сообщили, что военнослужащий ранил сам себя. Предварительная версия случившегося — неосторожное обращение с оружием.
К слову, в кафе на улице Лютеранской в Киеве обокрали сотрудника посольства Австрии в Украине.
Источник: Думская
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