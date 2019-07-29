В Киевском районном суде Одессы нацгвардеец выстрелил себе в голову. Полиция уверяет, что это произошло случайно.

Его госпитализировали в одну из клиник Малиновского района Одессы, он уроженец Тернополя.

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В полиции сообщили, что военнослужащий ранил сам себя. Предварительная версия случившегося — неосторожное обращение с оружием.

К слову, в кафе на улице Лютеранской в Киеве обокрали сотрудника посольства Австрии в Украине.