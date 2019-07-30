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ГПУ вызвала судей Окружного админсуда для вручения подозрений

Четверым судьям Окружного админсуда Киева выслали повестки на 2 августа для вручения подозрений.

ГПУ вызвала судей Окружного админсуда для вручения подозрений

Четверо судей Окружного административного суда Киева вызываются в Генпрокуратуру 2 августа для вручения подозрений.

Читайте: Можешь начинать ху***ть: НАБУ опубликовала разговоры судей ОАСК

– Заместитель генпрокурора заслушал материалы дела. Повестки 4 судьям на пятницу 02.08 для вручения подозрений – высланы, – заявил генпрокурор Юрий Луценко.

Фото: Dreamstime

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